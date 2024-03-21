Выступления по этому вопросу планируются 26 марта на заседании Совета министров сельского хозяйства.

Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии обратились к Европейской комиссии с призывом запретить импорт зерна из России и Беларуси в Евросоюз. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства Литвы.

В обращении к еврокомиссарам, инициированном Литвой, также содержится просьба обеспечить сотрудничество стран-членов ЕС, чтобы это ограничение было эффективно реализовано на всей территории ЕС. Министры подчеркнули важность внедрения мер, направленных на недопущение возможно украденного из Украины зерна на европейский рынок.

По словам министра сельского хозяйства Кястучиса Навицкоса, санкций ЕС против России-агрессора недостаточно, поэтому нужны дополнительные меры для ограничения доступа российских товаров в ЕС.

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"Мы просим ЕК проанализировать возможность ограничения импорта в ЕС пищевых продуктов происхождением из России и Беларуси. Совместным обращением четырех стран мы стремимся решить насущную проблему, которая нас объединяет. Пока Россия ведет жестокую незаконную войну против Украины, ее зерно продолжает поступать на рынок ЕС. Например, в 2023 году ЕС импортировал 1,53 млн тонн российского зерна на 437,5 млн евро", – отметил министр.

Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии отмечают, что Россия использует прибыль от экспорта зерна в ЕС для финансирования войны с Украиной. Кроме того, российский импорт создает давление на внутренний рынок ЕС и непосредственно конкурирует с продукцией фермеров.

Выступить по этому вопросу планируется 26 марта на ближайшем заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС.

Российский агроэкспорт

Ранее УНИАН писал, что основная причина, почему фермеры ЕС не могут продавать свои товары в этом году, не имеет ничего общего с Украиной. Зато Россия с рекордным объемом производства агропродукции привела к тому, что цены на сельскохозяйственные культуры упали и от этого страдают фермеры во всем мире.

В то же время Евросоюз готовится ввести по шлины на импорт зерна из России и Беларуси, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены. Это станет первым ограничением на продовольственные товары с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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