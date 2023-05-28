В Белгородской области не могут нормально работать птицефабрики, которые кормят пол-России.

В России на продовольственном рынке возникла "физическая нехватка объемов" куриного мяса – тушек и филе бройлера. Об этом говорится в аналитической сводке рынка, с которой ознакомились "Ведомости".

Точные цифры масштабов дефицита не называются, но сам факт нехватки продуктов журналистам подтвердил представитель одной из общероссийских сетей розничной торговли. Это же подтверждает и представитель крупного переработчика мяса, который сообщил о "перераспределении потоков" курятины на рынке.

В качестве вероятной причины дефицита представитель ритейлера назвал проблемы, возникшие у производителей в Белгородской области. Этот регион является основным поставщиком мяса птицы на российский рынок. В частности речь идет о сложностях с поставкой сырья и кормов для выращивания курицы, а также с проблемной логистикой.

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Издание The Moscow Times уточняет, что указанные трудности напрямую связаны с обстрелами, которым подвергается приграничный регион страны-агрессора.

"Белгородская область является одним из приграничных регионов, которые подвергаются обстрелам с начала вторжения России в Украину. Власти называют этот регион наиболее проблемным в этом отношении", – пишет издание.

Ситуация в Белгородской области – последние новости

На прошлой неделе российские повстанцы, выступающие против диктаторского режима Владимира Путина вторглись в приграничные районы Белгородской области с территории Украины и около суток удерживали позиции вблизи российского города Грайворон. Под натиском превосходящих правительственных сил повстанцы отошли на украинскую территорию.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел, когда посетил с рабочей поездкой приграничный город Шебекино. По его же словам, снаряды падали аж на соседней улице, а не рядом, но он все равно не рискнул выйти из машины.

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