В частности, расходы на производство животноводческой продукции выросли на 40%.

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-феврале 2021 года выросли на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Читайте такжеВ Украине резко сократилось производство хлеба

Расходы на производство продукции растительного происхождения за отчетный период выросли на 20,4%, а животноводческой – на 40,1%.

Согласно статистике, затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, за два месяца текущего года выросли на 19,7%.

Что этому предшествовало

По расчетам Национального научного центра «Институт аграрной экономики», украинские предприятия животноводства в 2020 году получили 2,9 млрд грн убытков – отрасль впервые стала убыточной за последние 13 лет.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Нагорная