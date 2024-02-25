Украинское зерно и аграрная продукция не попадает на польский рынок.

В Европейском Союзе, в частности, в Польше существует поддержка радикальных пророссийских политических сил. Однако польское правительство адекватно реагирует на такие действия и возбуждает соответствующие дела, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Протесты происходят на фоне войны России в Европе в гибридном формате. Надо это не забывать. Есть поддержка радикальных и пророссийских политических сил на территории целого Европейского Союза, в частности, и в Польше. Это, конечно, создает все ужасные вещи, которые мы видим, когда высыпают зерно, когда действуют противоправно", - сказал он на форуме "Украина. Год 2024".

Он отметил, что правительство Польши реагирует адекватно, поскольку возбуждаются соответствующие дела, полиция реагирует.

Видео дня

"Нарушители уже встали перед судом, им грозит до пяти лет лишения свободы. То есть все эти шаги польская сторона делает", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, он добавил, что украинская сторона озвучила Польше свои пять пунктов для переговоров. По его словам, Украина также об этом проговорила с президентом Еврокомиссии.

"И сейчас будем эти пять пунктов реализовывать очень быстро. Будем работать на ежедневной основе. Относительно компромиссов мы также озвучили. Мы уже ввели 16 сентября механизм верификации контроля на четыре группы зерновых. Мы также готовы идти в части введения уровня экспорта для яиц, мяса, курицы и сахара на уровне 2022-2023 года. Это достаточно большие объемы, мы готовы их зафиксировать и двигаться в этих пределах. Это те шаги которые, мы как государство озвучили нашим партнерам", - добавил Шмыгаль.

В свою очередь министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков добавил, что Украина ничего не нарушала и украинское зерно и аграрная продукция не попадает на польский рынок.

"Украина ничего не нарушала. Есть официальное подтверждение на этой неделе от (польского - УНИАН) заместителя министра аграрной политики, что украинское зерно и аграрная продукция не попадает на польский рынок - это уже официально. Эта риторика предыдущих двух-трех месяцев не подтвердилась ни в одном случае", - сказал Кубраков.

Блокада границы с Польшей - последние новости

23 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл на украинско-польскую границу. На фоне блокады пунктов пропуска глава правительства обратился к польским фермерам. Он тогда подчеркнул, что Украина не продает свое зерно, кукурузу, семена подсолнечника и рапс на польский рынок.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко объявил, что по состоянию на воскресенье, 25 февраля, польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств в направлениях шести пунктов пропуска. Так, сейчас на границе в очередях стоят почти 2400 грузовиков.

Вас также могут заинтересовать новости: