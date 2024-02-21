В правительстве Польши подтвердили, что украинское зерно, через которое блокируют украинско-польскую границу, в самой стране не остается, сообщает Европейская правда со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака.
По его словам, зерно, через которое фермеры перекрывают границу, не остается в стране, и "протестировать можно было бы на другой границе". Он добавил, что сейчас украинское зерно направляется через Польшу транзитом, а не импортируется.
"Ни зерновые, ни кукуруза, ни рапс – эта продукция здесь не остается", – сказал чиновник.
По словам замминистра, последние несколько недель правительство получало сообщения о некоторых случаях якобы разгрузки в Польше украинского зерна, которое прибывало под видом транзита, но эта информация не подтвердилась.
"Если бы я сегодня шел протестовал, я бы блокировал другую границу... Польша ввела эмбарго на ту продукцию из Украины, которая беспокоила нас больше всего. Возьмем Германию – мы тоже видим в Германии протесты и заявления немецких фермеров, что они не хотят этой продукции из Украины, где понятно, что компании много покупают в Польше. Но правительство не ввело эмбарго на эту продукцию, которая создает перегрузки, и украинская продукция забирает у нас также немецкий рынок", – добавил Колодзейчак.
По его мнению, нужно вводить квоты на украинскую продукцию на уровне ЕС, а также упростить их отправку в третьи страны за пределы Евросоюза.
Протесты польских фермеров
Как сообщал УНИАН, протесты на границе с Польшей начались осенью 2023 года. Польские перевозчики требуют, чтобы украинские коллеги снова должны были получать разрешения, а фермеры выступают против импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.
В последнее время ситуация обострилась, все чаще появляется информация о провокационных заявлениях и действиях протестующих. В частности, польские протестующие дважды рассыпали украинское зерно, а на одной из последних акций очевидцы заметили баннер с надписью: Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".
Генеральный консул Польши во Львове Элиза Звонкевич извинилась перед украинцами за действия поляков на границе. Она подчеркнула, что больше не может делать вид, что ничего не происходит.