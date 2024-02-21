Информация о случаях якобы разгрузки в Польше украинского зерна, прибывшего под видом транзита, не подтвердилась.

В правительстве Польши подтвердили, что украинское зерно, через которое блокируют украинско-польскую границу, в самой стране не остается, сообщает Европейская правда со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака.

По его словам, зерно, через которое фермеры перекрывают границу, не остается в стране, и "протестировать можно было бы на другой границе". Он добавил, что сейчас украинское зерно направляется через Польшу транзитом, а не импортируется.

"Ни зерновые, ни кукуруза, ни рапс – эта продукция здесь не остается", – сказал чиновник.

По словам замминистра, последние несколько недель правительство получало сообщения о некоторых случаях якобы разгрузки в Польше украинского зерна, которое прибывало под видом транзита, но эта информация не подтвердилась.

"Если бы я сегодня шел протестовал, я бы блокировал другую границу... Польша ввела эмбарго на ту продукцию из Украины, которая беспокоила нас больше всего. Возьмем Германию – мы тоже видим в Германии протесты и заявления немецких фермеров, что они не хотят этой продукции из Украины, где понятно, что компании много покупают в Польше. Но правительство не ввело эмбарго на эту продукцию, которая создает перегрузки, и украинская продукция забирает у нас также немецкий рынок", – добавил Колодзейчак.

По его мнению, нужно вводить квоты на украинскую продукцию на уровне ЕС, а также упростить их отправку в третьи страны за пределы Евросоюза.

Протесты польских фермеров

Как сообщал УНИАН, протесты на границе с Польшей начались осенью 2023 года. Польские перевозчики требуют, чтобы украинские коллеги снова должны были получать разрешения, а фермеры выступают против импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

В последнее время ситуация обострилась, все чаще появляется информация о провокационных заявлениях и действиях протестующих. В частности, польские протестующие дважды рассыпали украинское зерно, а на одной из последних акций очевидцы заметили баннер с надписью: Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".

Генеральный консул Польши во Львове Элиза Звонкевич извинилась перед украинцами за действия поляков на границе. Она подчеркнула, что больше не может делать вид, что ничего не происходит.

Вас также могут заинтересовать новости: