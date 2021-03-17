Помидоры любят теплый грунт и регулярные подкормки.

Помидоры в Украине – одна из самых лидирующих овощных культур. Они хорошо приживаются на наших огородах благодаря умеренному климату и плодородной земле. Выращивать помидоры на участке несложно, но в период саженцев они достаточно уязвимы.

Когда и как высаживают помидоры

Посадку помидоров, как правило, проводят через рассаду - сначала семена сеют в ящик, коробку или в стаканчики и оставляют в доме в теплом месте. Через 2 месяца взошедшие саженцы пересаживают в грунт на огород или теплицу.

Если вы планируете выращивать помидоры в теплице, семена нужно высевать в середине марта. Тогда пересадка в землю проводится в середине мая. Семена для посадки в огород высеивают в начале апреля, а в начале июня пересаживают в открытый грунт.

Для посадки семян крупные семечки замачивают в солевом растворе или питательном растворе. Во влажную и рыхлую почву сеют семена помидоров на рассаду. Через 12 дней сеянцы можно пересаживать в отдельные стаканчики. Саженцы трижды подкармливают удобрениями.

Через 50-60 дней саженцы высаживают в грунт. Температура почвы при посадке помидоров должна быть не меньше +16 градусов. Если срок посадки уже подходит, а земля холодная - можно нагреть её, накрыв пленкой на 2 недели.

Благоприятные дни для посева по лунному календарю

Чтобы всходы взошли крепкими и здоровыми, при их посадке нужно учитывать фазу Луны. Некоторые дни лунного цикла считаются неблагоприятными для работы с растениями, а в другие считаются урожайными.

Благоприятные дни для посева семян на рассаду:

в марте : 4, 7-9, 12-14, 17-25;

: 4, 7-9, 12-14, 17-25; в апреле: 3, 5, 8, 13-22, 25-28.

Благоприятные дни для посадки рассады в грунт:

в мае : 2, 5-7, 12-17, 19-22, 24-26;

: 2, 5-7, 12-17, 19-22, 24-26; в июне: 2, 3, 7, 8, 15-25, 15-25, 29, 30.

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Автор: Екатерина Пулатова