77% респондентов считают, что решение о введении в Украине рынка купли/продажи таких земель должно приниматься на всеукраинском референдуме.

79% опрошенных украинцев выступают против предоставления иностранцам права покупать в Украине земли сельскохозяйственного назначения, поддерживают такую инициативу всего 15%.

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Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного социологической группа «Рейтинг».

Как свидетельствуют результаты опроса, об открытии рынка купли/продажи земли сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года знают две трети опрошенных (46% - много слышали об этом, 32% - что-то слышали). В то же время 22% респондентов ничего об этом не знают. Последних больше среди самых молодых опрошенных, жителей городов, и тех, кто не имеет земельного пая.

Треть опрошенных считают, что наибольшее влияние на принятие решения о введении рынка обращения (купли/продажи) земель сельскохозяйственного назначения президент и Верховная Рада. «Только 12% считают, что на это решение повлияло правительство страны», - говорится в результатах исследования.

77% опрошенных убеждены, что решение о введении в Украине рынка купли/продажи земель сельскохозяйственного назначения должно приниматься на всеукраинском референдуме. 16% - не поддерживают такой инициативы, 58% - однозначно готовы принять участие в таком референдуме, 17% - скорее бы приняли участие, 20% - не приняли бы участия.

При этом, 64% респондентов из тех, кто принял бы участие в таком референдуме и определился с ответом, проголосовали бы против введения в Украине рынка купли/продажи земель сельскохозяйственного назначения, а 36% - поддержали бы эту инициативу.

«79% против предоставления иностранцам права покупать в Украине земли сельскохозяйственного назначения. Поддерживают такую инициативу всего 15%», - отмечают социологи.

***Социологических группа «Рейтинг» провела опрос 23-27 апреля. Были опрошены 2 тыс. респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

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Автор: Татьяна Поляковская