Затраты на выращивание чая растут, а урожай все меньше.

Любителям чая стоит готовиться к росту цен на скромную чашку напитка. Жара и наводнения нанесли серьезный удар по сезону сбора урожая в Индии.

Издание The Telegraph пишет, что, по данным Чайного совета Индии, цены на чай выросли в результате экстремальных погодных условий. Килограмм стоит 217,53 рупии (примерно 1,96 доллара), что на 20% больше, чем годом ранее.

В мае производство чая в Индии сократилось более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом и составило 90,9 миллиона килограмм, что является самым низким показателем за более чем десятилетие на фоне чрезмерной жары и скудных осадков.

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Затраты также выросли, поскольку производство пострадало от решения правительства о запрете 20 пестицидов.

"Экстремальные погодные явления наносят ущерб производству чая. Чрезмерная жара в мае, а затем продолжающиеся наводнения в Ассаме снижают объемы производства", - заявил старший чайный плантатор и бывший председатель Чайного совета Индии Прабхат Безборуах.

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Уменьшение предложения кофе привело к росту цен на рынке в этом году. За первые шесть месяцев текущего года робуста подорожала примерно на 40%.

Засуха во Вьетнаме нанесла ущерб урожаю и может привести к дефициту зерна уже четвертый год подряд. Бразилия также планирует собрать более низкий, чем ожидалось, урожай сорта арабика.

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