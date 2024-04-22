Среди уличной еды трансжиров больше всего в пицце, панини, донерах, фалафеле и круассанах.

Согласно исследованиям, потребление более 2,2 г промышленно произведенных трансжиров в день, повышает риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний на 20-32%.

По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, в прошлом году в Украине стартовал проект ВОЗ FEEDCities по исследованию городской пищевой среды и оценке содержания трансжиров, натрия и калия в самых распространенных продуктах, которые потребляют украинцы.

"Пилотным городом стал Львов. Там были отобраны 120 образцов продуктов: в супермаркетах и заведениях общественного питания. Их состав был детально проанализирован. Выяснилось, что в более 30% протестированных продуктов количество трансжиров превышает установленное нормативно-правовыми актами допустимое значение", - говорится в сообщении.

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Среди уличной еды трансжиров больше всего в пицце, панини, донерах, фалафеле, круассанах и пирожных; среди магазинных продуктов - в тортах, печенье, десертах на основе молочных продуктов, мороженом, замороженных продуктах, маргарине, сыре и переработанном мясе.

Согласно исследованию ВОЗ, трансжиры или трансжирные кислоты - это ненасыщенные жирные кислоты, которые поступают из промышленных или природных источников.

Более 278 тысяч смертей ежегодно во всем мире можно объяснить потреблением промышленно произведенных трансжиров. Они закупоривают артерии, увеличивая риск сердечных приступов и смертей.

"Промышленно произведенный трансжир можно найти в маргарине, овощном жире, топленом масле, жареной пище и хлебобулочных изделиях, таких как крекеры, печенье и пироги. Запеченная и жареная уличная и ресторанная еда часто содержит трансжиры промышленного производства", - сказано в исследовании.

Отмечается, что трансжиры также можно найти естественным образом в мясных и молочных продуктах некоторых животных (например, коров, овец, коз). При этом трансжиры, как промышленного, так и природного происхождения, одинаково вредны.

В ВОЗ отмечают, что промышленно произведенные трансжиры можно устранить и заменить более здоровыми жирами или маслами без изменения стоимости, вкуса или доступности пищи.

Исследование ВОЗ - последние новости

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что к 2050 году число случаев рака в мире увеличится на 77%. Международное агентство по исследованию рака ВОЗ изучило данные за 2022 год по более чем 185 странам и 36 формам рака и обнаружило, что на 10 видов рака пришлось две трети новых случаев и смертей в мире в 2022 году.

В ВОЗ констатировали, что в последние годы количество курильщиков по всему миру постоянно сокращается. Так, по данным организации, если в 2000 году курил каждый третий взрослый житель планеты, то в 2020 году - это только каждый пятый.

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