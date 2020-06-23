Одесские фермеры начали сбор ранних сортов персиков

Первые партии ранних фруктов садоводы предлагают оптом по 27-40 грн за килограмм.

Фермеры в южных районах Одесской области начали сбор ранних сортов персиковю.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

"Пока что уборка проходит преимущественно в южных районах Одесской области. Однако уже в начале следующей недели уборка ранних сортов начнется в Херсонской, Запорожской и Николаевской областях", - сказано в сообщении.

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Согласно сообщению, первые партии персиков в этом году поступили в продажу фактически в те же сроки, что и годом ранее. При этом цена на первые партии фруктов в среднем на 34% выше, чем в начале сезона прошлого года - украинские садоводы продают их по оптовой цене 27-40 грн/кг.

Как сообщал УНИАН, по данным Украинской плодоовощной ассоциации, в июне 2020 года в Украине были зафиксированы рекордно высокие цены на фрукты и ягоды. Во второй половине июня эксперты отмечать падение цен на клубнику - в среднем до 40-50 грн/кг оптом, и черешни - до 35-40 грн/кг.

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