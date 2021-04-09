У закона, который снизил НДС на ряд видов сельскохозяйственного сырья, есть два негативных последствия - рост цен на готовую продукцию и тенизация бизнеса.

Аграрные предприятия перерабатывающей отрасли несут шокирующие убытки после снижения НДС на некоторые виды аграрного сырья до 14% с 20%.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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По его словам, 8 апреля он провел встречу с главой парламентского комитета по вопросам аграрной политики Николаем Сольским и представителями мукомолов, мясников и молочников.

"Тема уже традиционная - льгота 14% НДС, от которой выиграли отдельные вертикально интегрированные холдинги, а убытки в шокирующих объемах получили переработчики", – написал он.

Детутат добавил: "Некоторые лоббисты этого решения на встречу не пришли и правильно сделали. Учитывая психологическое состояние представителей отраслей и то, что встреча была очной, закончится могло по-разному".

Глава профильного комитета отметил, что у принятого закона №1115, который снизил НДС на некоторые виды сельскохозяйственного сырья, есть два "убийственных" последствия - рост цен на готовую продукцию и тенизация бизнеса. Он подчеркнул, что ошибку нужно срочно исправлять.

Что этому предшествовало

22 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении ставки НДС с 20% до 14% для некоторых видов аграрной продукции.

Право на сниженную процентную ставку НДС получили следующие виды продукции: крупный рогатый скот, свиньи, пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы, семена льна, рапса, семена подсолнечника, семена и плоды других масличных культур, сахарная свекла и др.

По словам эксперта Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Леонида Тулуша, снижение НДС спровоцировало появление новых схем в агросекторе и привело к налоговой дискриминации некоторых участников рынка.

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Автор: Анна Нагорная