В ближайшие две недели цены на ключевые пасхальные продукты будут оставаться или на текущем уровне, или будут иметь незначительное колебание.

Бюджетный вариант корзины на нынешнюю Пасху, который включает кулич, крашанки, соль, хрен и свечу, вырос на 33% по сравнению с прошлым годом и стоит в среднем 426 гривень. Об этом говорится в исследовании Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Отмечается, если еще добавить сыр, колбасу и горчицу, то это будет стоить 847 гривень, что на 23% больше 2024 года. А кагор, огурцы, томаты и сало увеличат цену пасхальной корзины до 1 185 гривень, что на 17% дороже, чем в прошлом году.

По подсчетам аналитиков, средняя стоимость десятка яиц за последний месяц подскочила на 9%, достигнув 76,4 гривни. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цена выросла почти на 30%.

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Эксперты отмечают, что высокий спрос накануне праздника будет держать цены на яйца на таком же уровне или может спровоцировать дальнейшее незначительное колебание. Однако уже в мае, после праздников, предложение яиц на рынке увеличится за счет продукции из хозяйств населения, что в свою очередь приведет к снижению цен на прилавках примерно на 25%.

Кроме того, приготовление 3-4 куличей весом по 500-600 грамм по классическому рецепту обойдется в 318,4 гривни, что на 38,6% дороже, чем перед Пасхой 2024 года. Наибольшее влияние на себестоимость имеют сливочное масло (подорожало на 71% и составляет 121 грн за 200 грамм), молоко (+31%, 30 грн за 500 грамм) и яйца (+61%, 58 грн за 8 штук).

Также традиционный для запекания свиной ошеек добавил 2% в цене за месяц и стоит на 20% больше, чем в прошлом году - 275 грн/кг. Сало же остается относительно стабильным - 239 грн/кг (+1% за месяц и +1% за год). Твердый сыр вырос на 5% за месяц и на 21% за год - стоит 595 грн/кг.

Цены на помидоры и огурцы за последний месяц несколько снизились из-за увеличения импорта и отечественного предложения. Однако по сравнению с прошлым годом они подорожали на 12-25%. К празднику возможны незначительные колебания, но резкого роста не ожидается.

"Хотя потребительская возможность населения существенно не улучшилась, но каждый готовится к празднику и цены значительно снижаться не будут. Также на стоимость влияет инфляция и сезонный рост цен. Поэтому в течение почти двух недель, которые остаются до Пасхи, цена корзины может еще вырасти на 5-7%", - отметил аналитик УКАБ Максим Гопка.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ближе к Пасхе цены на яйца не только не вырастут, но и имеют шансы на некоторое снижение.

3 апреля стало известно, что цены на морковь в Украине снова начали падать. Так, морковь в украинских хозяйствах предлагают к продаже по цене 24-30 грн/кг, что примерно на 10% дешевле, чем неделю назад.

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