Бюджетный вариант корзины на нынешнюю Пасху, который включает кулич, крашанки, соль, хрен и свечу, вырос на 33% по сравнению с прошлым годом и стоит в среднем 426 гривень. Об этом говорится в исследовании Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).
Отмечается, если еще добавить сыр, колбасу и горчицу, то это будет стоить 847 гривень, что на 23% больше 2024 года. А кагор, огурцы, томаты и сало увеличат цену пасхальной корзины до 1 185 гривень, что на 17% дороже, чем в прошлом году.
По подсчетам аналитиков, средняя стоимость десятка яиц за последний месяц подскочила на 9%, достигнув 76,4 гривни. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цена выросла почти на 30%.
Эксперты отмечают, что высокий спрос накануне праздника будет держать цены на яйца на таком же уровне или может спровоцировать дальнейшее незначительное колебание. Однако уже в мае, после праздников, предложение яиц на рынке увеличится за счет продукции из хозяйств населения, что в свою очередь приведет к снижению цен на прилавках примерно на 25%.
Кроме того, приготовление 3-4 куличей весом по 500-600 грамм по классическому рецепту обойдется в 318,4 гривни, что на 38,6% дороже, чем перед Пасхой 2024 года. Наибольшее влияние на себестоимость имеют сливочное масло (подорожало на 71% и составляет 121 грн за 200 грамм), молоко (+31%, 30 грн за 500 грамм) и яйца (+61%, 58 грн за 8 штук).
Также традиционный для запекания свиной ошеек добавил 2% в цене за месяц и стоит на 20% больше, чем в прошлом году - 275 грн/кг. Сало же остается относительно стабильным - 239 грн/кг (+1% за месяц и +1% за год). Твердый сыр вырос на 5% за месяц и на 21% за год - стоит 595 грн/кг.
Цены на помидоры и огурцы за последний месяц несколько снизились из-за увеличения импорта и отечественного предложения. Однако по сравнению с прошлым годом они подорожали на 12-25%. К празднику возможны незначительные колебания, но резкого роста не ожидается.
"Хотя потребительская возможность населения существенно не улучшилась, но каждый готовится к празднику и цены значительно снижаться не будут. Также на стоимость влияет инфляция и сезонный рост цен. Поэтому в течение почти двух недель, которые остаются до Пасхи, цена корзины может еще вырасти на 5-7%", - отметил аналитик УКАБ Максим Гопка.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Ближе к Пасхе цены на яйца не только не вырастут, но и имеют шансы на некоторое снижение.
3 апреля стало известно, что цены на морковь в Украине снова начали падать. Так, морковь в украинских хозяйствах предлагают к продаже по цене 24-30 грн/кг, что примерно на 10% дешевле, чем неделю назад.