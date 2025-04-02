В столице будет введено дополнительное патрулирование и увеличено количество личного состава работников Нацполиции.

В Киеве не планируют сокращать комендантский час на Пасху, в связи с чем ограничения будут действовать в обычно - с полуночи до 5 утра. Информацию об этом подтвердили в Киевской городской военной администрации, сообщает "РБК-Украина".

"Режим комендантского часа в связи с Пасхальными, а также другими праздничными, памятными днями - не пересматривается. Дополнительно сообщаем, что в предыдущие годы на Пасху, Рождество Христово, а также другие праздничные дни, сопровождающиеся церковной службой в ночной период, действие комендантского часа не прекращалось. Поэтому ограничения, касающиеся комендантского часа, будут действовать", - отметили в КГВА.

Также в администрации сообщили, что будет введено дополнительное патрулирование и увеличено количество личного состава работников Нацполиции.

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Комендантский час в Украине

Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрена административная ответственность за нарушение гражданами комендантского часа.

Как писал УНИАН, в 2024 году правительство предложило усилить ответственность за нарушение комендантского часа. Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрена административная ответственность за нарушение.

Чиновники предложили установить административную ответственность за нарушение требований особого правового режима.

В Нацполиции также рассказали, что "светит" нарушителям комендантского часа. Нарушителей будут задерживать и доставлять в участок "для выяснения" обстоятельств.

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