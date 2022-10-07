В целом из Украины по "зерновому коридору" вышли более 270 кораблей с 6,2 млн тонн груза.

Благодаря "зерновому коридору" Украине удалось экспортировать в африканские страны около 1 млн тонн аграрной продукции.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, из Украины по "зерновому коридору" смогли отправиться уже более 270 кораблей с 6,2 млн тонн груза, что составляет 48% от общего экспорта сельхозпродукции.

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"Нам удалось вместе с партнерами ЕС наладить бесперебойную работу коридора. В частности, это дало возможность возобновить поставки продовольствия в африканские страны. За два месяца мы уже отправили туда около 1 млн тонн агропродукции", - рассказал Высоцкий.

Война в Украине и "зерновой коридор":

22 июля в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа из Одессы вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием. Через несколько дней суда с агропродукцией отправились из портов "Черноморск" и "Южный". Они направились в страны Азии, Европы и Африки.

20 сентября Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что с момента выхода первого за период полномасштабной войны судна с украинским продовольствием "зерновым коридором" экспортировано уже 4,1 млн тонн агропродукции.

21 сентября 2022 года Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал продлить действие соглашения о транзите украинского зерна через Черное море, срок которого истекает в середине ноября.

28 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать договоренности об экспорте агропродукции. Президент подчеркнул, что Украина информирует партнеров по этому вопросу.

29 сентября в Минагрополитики заявили, что не исключают закрытие зернового коридора.

1 октября 2022 года в Мининфраструктуры рассказали об успехах "зернового коридора".

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