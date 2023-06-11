Иван Федоров указал, что оккупанты продолжают кошмарить жителей города.

Российские оккупанты продолжают кошмарить жителей Мелитополя. Захватчики увеличили количество блокпостов и усилили обыски.

"Устанавливают блокпосты, останавливают авто, проверяют салон, багажник, документы и телефоны", - сообщил мэр Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

При этом он отметил, что оккупанты обустроили блокпосты по всему городу и увеличили количество своих патрулей. Он указал, что россияне останавливают каждого жителя города для проверок.

Федоров также сообщил, что россияне врываются в дома с обысками даже посреди ночи.

"Десятки людей после проверок попадают в комендатуру, дальнейшая их судьба неизвестна", - подытожил чиновник.

Ситуация в Мелитополе - последние новости

Ранее жители Мариуполя сообщили, что город превратился в страшную версию СССР, где репрессии и нищета дополняются тотальными разрушениями вокруг.

При этом 30-летняя жительница Мелитополя рассказала, что в городе россияне устроили местным жителям террор. По ее словам, оккупанты пытаются заставить всех получить российские паспорта, отсутствие которых очень усложняет горожанам жизнь.

Пугают захватчиков и частые "прилеты" по их склада

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