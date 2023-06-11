Российские оккупанты продолжают кошмарить жителей Мелитополя. Захватчики увеличили количество блокпостов и усилили обыски.
"Устанавливают блокпосты, останавливают авто, проверяют салон, багажник, документы и телефоны", - сообщил мэр Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.
При этом он отметил, что оккупанты обустроили блокпосты по всему городу и увеличили количество своих патрулей. Он указал, что россияне останавливают каждого жителя города для проверок.
Федоров также сообщил, что россияне врываются в дома с обысками даже посреди ночи.
"Десятки людей после проверок попадают в комендатуру, дальнейшая их судьба неизвестна", - подытожил чиновник.
Ситуация в Мелитополе - последние новости
Ранее жители Мариуполя сообщили, что город превратился в страшную версию СССР, где репрессии и нищета дополняются тотальными разрушениями вокруг.
При этом 30-летняя жительница Мелитополя рассказала, что в городе россияне устроили местным жителям террор. По ее словам, оккупанты пытаются заставить всех получить российские паспорта, отсутствие которых очень усложняет горожанам жизнь.
Пугают захватчиков и частые "прилеты" по их склада