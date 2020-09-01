Государственное предприятие "Конярство України" владеет 43 тыс. га земли в 15 филиалах по всей Украине.

Руководителем государственного предприятия (ГП) "Конярство України" недавно назначили Евгения Веретюка, который прибыл прямиком из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Об этом заявил в интервью изданию " Ракурс" Андрей Шишук (позывной "Север"), участник обороны Донецкого аэропорта в составе 90-го отдельного батальона, предприятие владеет 43 тыс. га земли в 15 филиалах по всей Украине - а это огромные территории.

"Совсем недавно он красовался на видео с двумя "министрами"-террористами на открытии завода по изготовлению труб "Металлист". Между прочим, Веретюк значился директором завода в 2014-2015 годах, когда на территории предприятия была организована тюрьма, где держали и пытали украинских патриотов. Сегодня он поддерживает отношения с бывшим премьером Азаровым и владельцем конного завода "Миллениум" Константином Згарой, которого называют "конюхом Януковича". Вопрос: как его впустили, где те люди, которые проверяют тех, кого назначают на подобные должности?" - недоумевает Шишук.

Он также сообщил, что по ГП "Конярство України" с 2016 года открыто дело о банкротстве: "Якобы предприятие должно нескольких фирмам (ноги у которых, к слову, тоже растут из Донецкой области). Главное имущество предприятия - земля, огромные площади украинской земли. И вот их-то могут тихо отдать… ребятам из ДНР. Пока на передке защищают каждые сто метров, по-тихому заберут десятки тысяч гектаров".

"Сейчас ветераны вплотную занялись этим товарищем, - рассказал Андрей Шишук. - Мы защищали украинскую землю на передовой и будем продолжать защищать ее здесь. Но мы хотим, чтобы на ситуацию обратили самое пристальное внимание в компетентных органах, в первую очередь в СБУ".

"Вот так войны и проигрываются, - подытожил он. - Не на поле боя, где мы героически сражаемся, и они поняли, что нас не победят, а тихо, незаметно, в тылу".

Как ранее сообщали СМИ, в связях с ДНР разоблачили "главного конюха" Украины.

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Автор: УНИАН