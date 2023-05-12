Подорожание в этом сегменте прежде всего связано с сезонным фактором.

С начала недели отпускные цены на яблоки на украинском рынке выросли в среднем на 23%, и сегодня эти фрукты поступают в продажу по 15-22 грн/кг.

Как сообщили аналитики проекта EastFruit, рынок яблок в Украине в течение длительного времени оставался стабильным. И уже под конец сезона, украинские садоводы получили возможность повысить отпускные цены на яблоки.

"На сегодня большинство украинских производителей заявили о фактическом завершении сезона реализации яблок из местных хозяйств. Те садоводы, которые еще располагают достаточными объемами яблок для реализации, немедленно подняли отпускные цены на эти фрукты", – отметили эксперты.

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По словам ключевых игроков рынка, подорожание в этом сегменте прежде всего связано с сезонным фактором. Так, запасы прошлогоднего яблока стремительно сокращаются, а фрукты нового урожая в продажу еще не поступили. В связи с холодной и затяжной весной сезон раннего яблока в Украине существенно задерживается.

Аналитики подчеркнули, что сейчас отпускные цены на яблоки в Украине уже в среднем в 2,6 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. Эксперты рынка сходятся во мнении, что отпускные цены в этом сегменте продолжат расти и в дальнейшем, вплоть до поступления на рынок фруктов нового урожая.

Цены на продукты в Украине

Как сообщал УНИАН, на потребительском рынке в марте цены на продукты питание и безалкогольные напитки выросли на 2,2%. Больше всего (на 17,3%) подорожали овощи.

В то же время на 1,8-0,4% выросли цены на яйца, безалкогольные напитки, мясо и мясопродукты, хлеб, макаронные изделия, молоко и молочные продукты, масло, сахар, фрукты, рыбу и продукты из рыбы.

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