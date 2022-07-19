По словам Анатолия Урбанского, одесситы осознают угрозу от частичного разминирования черноморских портов, куда могут вторгнуться российские захватчики несмотря на международные договоренности.

Несмотря на опасность вторжения врага в частично разминированные порты необходимо разблокировать экспорт украинского зерна Черным морем, чтобы перезапустить экономику и подготовиться к отопительному сезону.

Об этом заявил народный депутат из группы "Партия "За майбутне" Анатолий Урбанский в эфире единого национального телемарафона.

"Мы все надеемся, что на днях будут подписаны договоренности с турецкой стороной, ООН и нашим врагом, и наконец откроется "большая Одесса", я имею в виду три порта – "Южный", "Черноморск" и непосредственно Одесса. Есть несколько проблем, которые мы сегодня решаем, чтобы это произошло как можно скорее и эффективнее. Кроме того, еще 2 недели назад было открыто устье "Быстрое", что стало очень полезным для судоходства на реке Дунай, и сейчас мы имеем не такую большую проблему прохода Сулинского канала для вывоза украинского зерна через порты Дуная – это Вилково, Измаил и Рени. Но Дунай не может заменить транспортные коридоры Черного моря на 100%. Только если мы будем экспортировать зерно через порты Дуная, "большой Одессы", а также железнодорожными путями, то все эти меры вместе дадут нам возможность решить эту проблему", - отметил Анатолий Урбанский.

Вместе с тем, по его словам, одесситы осознают угрозу от частичного разминирования черноморских портов, куда могут вторгнуться российские захватчики несмотря на международные договоренности.

"Я сам одессит, поэтому могу сказать, что говорят люди. Они, конечно, напуганы. Но все понимают, что ключевые боевые действия сейчас отбывают на территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей, а другие должны работать на экономику, чтобы обеспечить прочный тыл. Надо иметь поступления в бюджет, подготовиться к отопительному сезону, денег будет не хватать. Поэтому мы должны запустить экономику. Надо восстанавливать экспорт. Всем страшно, но это надо делать", - подчеркнул народный депутат.