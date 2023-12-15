С начала текущей недели цены на лук в Украине упали в среднем на 16%.

Украинские фермеры сейчас ведут продажи лука по 10-15 грн/кг. Так, только с начала текущей недели цены на лук в Украине упали в среднем на 16%, сообщают аналитики проекта EastFruit.

"Уступать в цене производители вынуждены из-за заметного снижения спроса в этом сегменте. В то же время качество репчатого лука в хранилищах стремительно ухудшается, из-за чего их владельцы снижают цены, чтобы таким образом стимулировать темпы сбыта и как можно быстрее распродать имеющиеся объемы такой продукции", - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечают эксперты, большинство фермеров сегодня предпочитают воздерживаться от продаж лука, ссылаясь на крайне низкие цены.

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Аналитики напомнили, что в середине декабря 2022 года украинские производители отгружали лук в среднем в 2 раза дороже, чем сегодня.

Украинский рынок лука

Цены на лук снова растут. В первую неделю декабря стало известно, что репчатый лук продавали по 12-16 грн/кг, что в среднем на 20% дороже, чем неделей ранее.

По состоянию на начало этой недели (11 декабря) в Украине от начала уборки поздних сортов лук подорожал на 40%. По данным экспертов, средняя оптовая цена на эту продукцию уже достигла 14 грн/кг.

Также они отметили, что оптовые цены на лук в Украине сейчас растут быстрее, чем в прошлом сезоне, когда к весне его стоимость обновила все исторические рекорды.

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