Подорожание лука вызвано заметным оживлением его продаж в преддверии новогодних праздников.

Сегодня украинские производители готовы отгружать репчатый лук по 12-16 грн/кг, что в среднем на 20% дороже, чем неделей ранее. Как сообщают аналитики проекта EastFruit, основной причиной роста цен стало снижение предложения продукции низкого качества, тогда как качественную продукцию производители старались закладывать на хранение, ожидая ее подорожания.

По словам участников рынка, подорожание лука вызвано заметным оживлением его продаж в преддверии новогодних праздников. При этом предложение качественного лука на сегодня несколько ограничено, что также способствует росту цен на него.

Несмотря на ценовой рост, как отмечают эксперты, лук украинские фермеры по-прежнему продают минимум на 43% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

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В то же время игроки рынка не исключают, что повышающий ценовой тренд на этот овощ сохранится и в дальнейшем, при условии сохранения сегодняшних темпов сбыта.

Цены на овощи - последние новости

В середине ноября тепличные огурцы за неделю подорожали на 10%, а свекла за это время подешевела на 19%.

В конце последнего месяца осени ощутимо выросли цены на капусту. Они подскочили за неделю примерно на 20%.

В первый день декабря сообщалось, что вновь подскочили цены на картофель - на 20% за неделю, а через 7 дней она подорожала еще на 17%.

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