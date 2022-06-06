Из-за блокировки портов экспортные возможности существенно уменьшились.

Украина в этом году может не найти возможностей для экспорта овощей и фруктов.

Об этом во время всеукраинского телемарафона заявила народный депутат, заместитель главы парламентского Комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.

"У нас есть временно оккупированные территории Украины. Ту же томатную пасту, которую в огромном количестве экспортировала Украина в Европейский Союз, мы, вероятно, в этом году не сможем экспортировать, потому что она производилась на Херсонщине. Ситуация с украинским зерном тоже известна-20 миллионов тонн заблокированы. Здесь ситуация другая - экспортировать есть что, нет способов экспорта. Логистически мы лишены половины возможностей для экспорта: у нас порты заблокированы, а пропускная способность пограничных железнодорожных пунктов является достаточно низкой, они не справляются, сейчас железнодорожные пограничные пункты забиты металлом и зерном, которые мы пытаемся экспортировать. Поэтому так может быть, что для фруктов и овощей просто не найдется возможностей для экспорта", - не исключила она.

По ее словам, выходом из ситуации может стать подписание Соглашения АСАА (Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции), что позволит экспортировать промышленную продукцию в ЕС.

Ранее Турция заявила, что "в ближайшие дни" ожидает решения по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем, но даже после договоренности понадобится около 5 недель, чтобы начать операцию.

Продолжаются консультации Турции по координации отправления и прибытия кораблей, которые будут перевозить груз, а также координации механизма, который будет создан между Турцией, Украиной, Россией и ООН.

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