Египет планирует продолжать получать украинскую пшеницу через Европу.

Египет раскритиковал выход России из инициативы по экспорту украинского зерна и заявил, что продолжит импортировать украинскую пшеницу даже после краха соглашения.

Такое заявление сделал министр поставок Египта Али аль-Мусейлехи, призвав российского агрессора пересмотреть свое решение по зерновому соглашению. Министр также отметил, что Египет, который является одним из крупнейших импортеров пшеницы в мире, планирует продолжать получать украинскую пшеницу через Европу, сообщает Bloomberg.

"Мы недовольны выходом России из соглашения ООН по экспорту зерна", - заявил министр, отметив, что экономика Египта пострадала из-за роста цен на зерно после вторжения России в Украину в прошлом году.

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Правительство Египта также ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о финансировании в размере 400 миллионов долларов, чтобы помочь им приобрести товар.

Война в Украине и закрытие зернового коридора

18 июля 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения" и отозвала все гарантии безопасности для зернового коридора.

19 июля 2023 года во время ночной атаки Россия уничтожила 60 тысяч тонн зерна.

21 июля 2023 года Россия ударила ракетами "Калибр" по терминалам с зерном в Одесской области.

Крупнейший порт союзника заявил о том, что готов помочь Украине с зерном.

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