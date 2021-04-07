Средства получат более тысячи аграриев, пострадавших от потери посевов вследствие погодных условий.

Кабмин расширил государственную финансовую поддержку аграриев в текущем году на ряд новых направлений, в том числе страхование посевов и компенсации за потерянный урожай.

Соответствующее постановление принято на сегодняшнем заседании правительства.

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Из существующей программы помощи АПК объемом 4,7 млрд грн на новые направления планируется выделить 500 млн грн.

В частности, на страхование сельскохозяйственной продукции - 50 млн грн, возмещение ущерба от повреждения посевов вследствие неблагоприятных погодных условий - 240 млн грн.

"Эти средства обеспечат сохранение собственного дохода сельхозтоваропроизводителей в сумме около 10 млрд грн (застрахованы посевы на площади более 115 тыс. га, выплаты составят около 450 грн на гектар). Также компенсацию прямых потерь объемом 4668 грн/га получат 1085 пострадавших субъектов", – говорится в пояснительной записке к постановлению.

Также 50 млн грн направят на поддержку производителей, которые используют мелиоративные земли, 50 – производителям органической продукции, еще 60 - на развитие отрасли картофелеводства.

На бюджетные субсидии из расчета на единицу обрабатываемых угодий будет выделено еще 50 млн грн.

Что этому предшествовало

По данным "Аграрного союза Украины", потери сельхозпроизводителей Украины из-за засухи и заморозков в 2020 году достигли 118 млрд грн.

В 2017 году Министерство аграрной политики и продовольствия планировало разработать механизм страхования сельхозпроизводителей от стихийных явлений. Однако до сих пор это не было сделано.

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Автор: Анна Нагорная