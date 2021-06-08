Размер налога будет зависеть от нормативной денежной оценки и будет рассчитываться по формуле с учетом коэффициента индексации.

Кабинет министров предлагает ввести новый налог на землю в Украине.

Об этом сообщает ТСН.ua.

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Правительство предлагает народным депутатам ввести минимальное налоговое обязательство для земельных участков, используемых дачными и садовыми кооперативами, но не оформленных официально.

Размер налога будет зависеть от нормативной денежной оценки и будет рассчитываться по формуле с учетом коэффициента индексации. Те участки, которые не будут иметь денежной оценки, будут облагаться по единой государственной ставке.

Кроме того, документ отменяет льготы по оплате за землю и земельные участки, предоставленные учреждениям науки, которые полностью содержатся за счет средств государственного или местных бюджетов - в случае нецелевого использования земельных участков.

Предложение правительства внесено как изменения в Налоговый кодекс. Оно должна вступить в силу с 1 июля этого года.

Рынок земли в Украине

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вводящий рынок сельскохозяйственных земель в Украине с июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года приобретать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тыс. гектаров, а приобретать земли смогут также юридические лица.

13 июня 2020 года Рада одобрила законопроект о распаевании земель госпредприятий.

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Автор: Елена Коваленко