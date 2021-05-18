Верховная Рада Украины на этой неделе в очередной раз планирует рассмотреть законопроект №2289, который должен устранить искусственную преграду - блокировку в течение 5 лет подряд импорта в страну инновационных средств защиты растений.

Речь идет об изъятии нормы, предусматривающей обязательную регистрацию СЗР в стране, где они производятся, пишет AgroPortal.ua.

По информации издания, подобной нормы не существует в законодательстве ни Европейского Союза, ни других развитых стран. В то же время именно эта коллизия лишает производителей инновационных препаратов возможности проводить научные исследования и государственные испытания, а следовательно - и регистрировать новейшие пестициды в Украине.

Как следствие, ежегодно украинским агросектором теряется 1,5 млрд грн.

С момента регистрации законопроекта в парламенте прошло полтора года (законопроект 9 раз выносился на первое чтение и 7 раз - на второе). В течение этого времени украинские сельхозпроизводители теряют возможность борьбы с вредителями и болезнями, которые уже выработали резистентность к доступным препаратам, а еще - 5-10% потенциального увеличения урожайности.

Вместо этого они могли бы уже давно использовать препараты с меньшим классом опасности, в меньшем количестве (сокращение использования СЗР в некоторых случаях составляет 30-40%) и снизить себестоимость производства растениеводческой продукции на 15-20%.

Депутат от "Слуги народа" Марина Никитина считает, что в данном случае речь идет о неосведомленности многих членов парламента в аграрных вопросах. До сих пор многие верят, что с допущением образцов инновационных препаратов для проведения научных исследований Украина "станет полигоном для испытаний опасной химии".

Директор "Научного центра превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя МОЗ Украины", профессор Николай Проданчук развенчивает этот миф: "Препараты испытываются не на гектарах - на квадратных метрах. Более того, страны мира конкурируют, чтобы у них первыми прошли такие испытания".

Сами образцы ввозятся в очень ограниченном количестве - от нескольких сотен граммов до нескольких килограммов. А вся сельскохозяйственная продукция, собранная в период проведения полевых исследований, утилизируется.

Наоборот, экологическую проблему Украина имеет как раз из-за блокирования инновационных препаратов и применения тех, которые были изобретены в 60-70-х годах XX столетия.

Доступ к инновациям нужен и самим агропроизводителям, иначе их продукция в перспективе может перестать быть конкурентной. Устаревшие препараты - это потеря урожайности и качества продукции, невозможность бороться с новыми сорняками и вредителями.

"Для получения высокого и качественного урожая нужны эффективные и высококачественные препараты, - говорит глава ФХ "Цуран" Сергей Цуран. - Технологии не стоят на месте. Чтобы быть конкурентоспособным, украинский фермер должен не отставать от наработок, которые внедряются во всем мире".

На практике же оказывается так, что в Украине до сих пор применяют препараты, от которых уже отказались в Европе. При этом из-за блокирования инноваций Украина теряет не только в экологии, экономии и эффективности.

В перспективе к этому перечню может присоединиться гораздо более существенный фактор - потеря рынков сбыта.

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Автор: Иван Бойко