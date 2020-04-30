Потеряли более 60% оборота: как украинские рестораны переживают карантин (исследование)

Украинские рестораны потеряли более 60% оборота за время карантина. Продажи кофеен, которым разрешено работать навынос, сократились на 27%.

Украинские рестораны за время карантина, начиная с момента запрета работы заведений общепита 17 марта, потеряли более 60% оборота, а продажи кофеен сократились более чем на четверть.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования компании по автоматизации ресторанов Poster, которое базируется на данных о продажах 4000 заведений общепита Украины.

"За четыре недели карантина просадка по обороту у ресторанов fine dining сегмента составила в среднем 61%, у баров — 58% по сравнению с четырьмя неделями до карантина. Бургерные и кафе потеряли около 50% от оборота. Кофейни, которым сейчас разрешено работать навынос, в среднем теряют 27% от докарантинных продаж. Меньше всего просели заведения, которые и до карантина работали только на доставку, — всего на 13%", - говорится в исследовании.

Сообщается, что сегодня в Украине не работает 66% заведений общественного питания: они полностью или временно остановили свою деятельность в связи с карантинными мерами. При этом у работающих сейчас ресторанов выручка до карантина в среднем была на 50% выше, чем у закрывшихся.

"То есть, те рестораторы, которые больше зарабатывали, смогли экстренно мобилизировать все ресурсы и продолжить работу", - отмечают эксперты Poster.

Согласно исследованию, на второй неделе карантина (23-29 марта) обороты заведений общепита упали до 22% от докарантинных значений. Незначительный рост отмечался на неделе 6–12 апреля — до 25%.

"Рост открытия заведений может быть связан с тем, что, устав от неопределенности, часть заведений потихоньку адаптируется к новой реальности и возобновляет работу на доставку или навынос", - отмечается в исследовании.

Более того, в системе автоматизации Poster в апреле в Украине открылось 100 новых заведений (по сравнению со стандартными 300-350) – в основном работающих на доставку.

Как сообщал УНИАН, правительство приняло решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже карантин был продлен до 24 апреля, а потом до 11 мая.

С 17 марта и до окончания карантина в стране запрещена работа заведений общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательных центров, учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров. В стране разрешена работа аптек, продуктовых магазинов и магазинов бытовых товаров, а также ресторанов на условиях доставки.

Справка УНИАН. Poster — первая в Украине облачная система автоматизации для кафе, ресторанов и магазинов, которая объединяет в себе программное РРО, финансы, аналитику и прочее. Компания основана в начале 2013 года. Услугами компании на сегодняшний день пользуются 12000+ бизнесов в 90 странах мира.