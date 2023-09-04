Народный депутат Сергей Лабазюк подчеркнул, что инициатива уже активно обсуждается с экспертами Минагрополитики и Минэкономики.

Инициативу, которая позволит мелким фермерам интегрироваться в мелкие закупки, предложил народный депутат Украины, член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Лабазюк.

За его словам, в настоящее время малые фермеры продают свой товар либо через посредников, либо в розницу. Такая схема снижает доходы аграриев - зато зарабатывают посредники. Однако в то же время есть мелкие объекты коммунальной собственности, госпредприятия, которые могли бы покупать продукцию у фермеров напрямую.

К примеру, есть КФХ Сидоренко, который с родными засадил 20 га картофеля, моркови и тому подобное. Довоенная урожайность была в пределах до 9 тонн. с 1 га. С учетом брака, овощехранилищ и других аспектов он может предложить 170 тонн. овощей в год, с учетом сезонности. Допустим, 100 тонн из них - картофель. При стоимости группы в районе 7 грн/кг КФХ может заработать до 700 тыс. грн, но еще надо это все продать. Фермер может искать мелких покупателей и продавать мешками. Может - большим объемом на оптовом рынке и тому подобное. Затем эту картошку перепродаст посредник по цене на 30-40% выше. И если государство захочет купить ее на закупки, цену будут предлагать такие же посредники.

Видео дня

"Чтобы дать прямые ресурсы фермеру и сэкономить на закупках качественных продуктов за государственный счет, мы предлагаем следующую схему: фермеры, желающие подать заявку на участие в закупках, регистрируются в государственном аграрном реестре и подают соответствующую заявку. Далее эта информация через систему отправляется на площадки Prozorro. После заказчик, при желании, может воспользоваться этим механизмом и нажать кнопку "известить участников ДАР о закупке", - объясняет Сергей Лабазюк.

Народный депутат подчеркнул, что инициатива уже активно обсуждается с экспертами Минагрополитики и Минэкономики.

"Уверен, что совместно нам удастся этот механизм окончательно сформировать и реализовать. Ведь его воплощение уже в течение года может принести фермерам на местах миллиарды гривень дополнительных средств, не привлекая ресурсы из бюджета", - подытожил Лабазюк.