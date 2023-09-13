Проект решения не был одобрен болгарскими фермерами, заявившими, что они шокированы этим решением. Окончательное решение должно быть принято на пленарном заседании.

Комитет по экономической политике и инновациям парламента Болгарии принял проект решения об отмене превентивных мер в отношении агроимпорта из Украины после 15 сентября 2023 года.

Как сообщает Forbes Bulgaria, десять членов комитета проголосовали "за" проект решения, четверо - "против" и двое воздержались. Окончательное решение должно быть принято на пленарном заседании.

В проекте позиции Болгарии указано, что страна не поддерживает продолжение после 15 сентября 2023 года чрезвычайной меры, запрещающей ввоз в Болгарию, Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины. Совету Министров поручено принять необходимые меры для выражения позиции.

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Проект решения вызвал оживленную дискуссию в Комиссии, против него выступили отраслевые организации, присутствовавшие на заседании Комиссии.

Проект решения не был одобрен фермерами, заявившими, что они шокированы этим решением. Председатель Национальной ассоциации производителей зерна Илья Проданов заявил, что решение не включает в себя анализ последствий, к которым оно может привести, а текст "ставит болгарских производителей под угрозу".

По словам Проданова, такое решение ставит под угрозу аграрную отрасль страны, и предупредил, что нынешняя напряженность в отрасли "в какой-то момент выльется крайне масштабно". Он заявил, что ассоциация будет защищать интересы производителей "всеми возможными способами".

Запрет на агроимпорт из Украины

15 сентября 2023 года Еврокомиссия должна отменить действие своего моратория на импорт украинской кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

12 сентября 2023 года стало известно о том, что Польша будет блокировать агроимпорт из Украины, независимо от решения ЕК.

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