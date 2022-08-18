Что касается цен на сахар, то они, скорее всего, вырастут, но не существенно.

Украина способна обеспечить себя сахаром самостоятельно, поскольку для этого есть работающие сахарные заводы и необходимые посевы сахарной свеклы. Но цены могут немного вырасти.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Комментируя информацию о том, что 10 из 32 сахарных заводов не будут работать в этом году из-за высоких цен на газ и войну, Литвин отметила: "сокращение количества сахарных заводов, конечно, негативная тенденция, однако обычно сахарные заводы работают несколько месяцев с начала сбора урожая сахарной свеклы. И в данном случае работающим заводам будет необходимо больше времени, чтобы переработать весь урожай".

По посевам сахарной свеклы, то в этом году под данной культурой находятся 179 тыс. га, что составляет 80% посевов прошлого года. "При благоприятных дальнейших погодных условиях можем ожидать хороший урожай сахарной свеклы. Сейчас состояние посевов хорошее и удовлетворительное", - добавила она.

Аналитик напомнила, что в 2021/22 МГ из выращенной сахарной свеклы удалось произвести 1,4 млн т сахара. Произведенного сахара хватило, чтобы спокойно и даже с запасом перекрыть годовую потребность, которую оценивают в 1,2 млн т. А с учетом того фактора, что часть населения Украины временно выехал за границу, то и фонд потребления также уменьшился и, соответственно, переходящий остаток увеличился.

"Урожай нового года скорее всего позволит перекрыть внутреннюю годовую потребность Украины, поэтому переживать за наличие сахара в течение следующего года оснований нет", - добавила Литвин

Что касается цен на сахар, то они, скорее всего, вырастут, но не существенно, считает аналитик.

"С одной стороны, значительно возрастает стоимость природного газа, который является важной составляющей в производстве сахара. С другой стороны, будем иметь достаточное предложение при ограниченном спросе по сравнению с предыдущими годами. Поэтому производители сахара будут вынуждены поднимать цену на сахар, чтобы получить хотя бы минимальный уровень рентабельности. И именно закрытие 10 сахарных заводов свидетельствует о том, что балансировать производителям сахара будет трудно", - добавила Литвин.

Ранее стало известно, что треть сахарных заводов Украины не будет работать в этом году. Десять заводов из 32 остановятся из-за войны и высоких цен на газ.

Вас также могут заинтересовать новости: