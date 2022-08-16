Причина этому - война и высокие цены на энергоносители.

В этом году в Украине не будут работать 10 сахарных заводов, запустятся только 22.

Об этом заявил заместитель директора Гнидавского сахарного завода Александр Никишин.

По его словам, в этом году у сахарников две проблемы – война и цена на энергоносители.

"В Европе газ стоит уже более 2 тыс. долл. Если бы Гнидавский сахарный завод работал только на газу, то ежесуточно мы должны отдать минимум 400 тонн сахара только на газ при том, что завод будет производить 600-700 тонн в сутки, а еще нужно рассчитаться с хозяйствами, сдающими свеклу, платить заработную плату людям, обслуживать предприятие", - рассказал Никишин.

Он отметил, что каждый килограмм произведенного на газу сахара приносит лишь убытки. Это и стало причиной того, что в этом году не будут работать 10 заводов. По всей Украине запустятся лишь 22.

Ранее УНИАН уже сообщал, как изменились цены в Украине в начале августа. Так, гречка подешевела, а сахар подорожал.

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