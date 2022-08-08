Так, цена на популярную крупу в Украине упала на пару гривень.

В Украине цена на гречу в августе 2022 хоть и держится на высоком уровне, но все же начала немного снижаться по сравнению с июлем 2022, а вот сахар наоборот подорожал.

Как свидетельствуют данные портала "Минфин", стоимость гречки в августе по сравнению со средними ценами в июле снизились с 91,70 грн./кг до 88,60 грн./кг. Стоит обратить внимание, что из представленных ценников супермаркетов наиболее выгодная цена гречки в "Ашане" – 78,40 грн./кг.

А вот цена килограмма сахара в Украине выросла за месяц с 30,42 грн./кг до 31,03 грн./кг. Также стал дороже сахар в трехкилограммовой упаковке – с 91,32 грн. до 93,70 грн.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты отмечали, что из-за оккупации Юга Украины могут вырасти цены на импортные овощи и фрукты: томаты, огурцы и разновидности косточковых, которые завозили из Турции, Польши и Балканского полуострова.

Кроме того, как рассказал экономист Алексей Кущ, зимой украинцев ждет серьезный дефицит на летние овощи и фрукты.

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