В ближайшее время гречка может еще подорожать, но максимум на 20%.

Гречка и еще ряд продуктов в Украине скоро подорожают. Небольшое удешевление стоит ожидать осенью.

Об этом рассказал почетный президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Иван Томич, передает 24 канал.

По его словам, гречка может подорожать максимум на 20%. Цена на жизненно важные продукты для украинцев должна стабилизироваться с осени до начала следующего года.

"К сожалению, никто не сможет дать вам прогноз по цене гречки, но ориентиром на эту цену будет ситуация в сентябре. А уже в сентябре цена будет ниже, ориентировочно на 10-20%", – отметил Томич.

Он добавил, что в сентябре-октябре начинается жатва, гречку будут собирать почти постоянно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине возник дефицит ранних овощей из-за оккупации части южных областей.

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