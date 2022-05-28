Макс Гордеев рассказал, будет ли дефицит продуктов.

Украинский экстрасенс Макс Гордеев составил прогноз для Украины и выяснил, будет ли в нашей стране дефицит продуктов.

По его словам, паника - это большая проблема всех украинцев. Употребление соли, сахара, макаронных изделий негативно сказываются на организме человека, разрушает ее энергию. И если человек какое-то время не будет использовать в еде эти продукты, то сделает большое одолжение для своего организма.

"Этот дефицит будет недолгим. До августа ситуация выровняется. Но это не значит, что до августа все будет плохо. Я сделал расклад на картах и мне выпала "Императрица". Эта карта говорит о том, что у нас все будет хорошо. Это очень крутая карта. Украину невозможно сломать, энергетически наша страна даст много урожая. Его будет очень много", - сказал Гордеев в программе "Утро с Украиной".

Он добавил, что украинцам стоит запастись успокоительным. Да, у многих будет эмоциональный упадок, но только потому, что люди переживают за ситуацию, которая того не стоит.

Напомним, ранее астролог назвал точную дату самых тяжелых боев в Украине.

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