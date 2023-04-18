Сейчас на дипломатическом уровне ведутся активные переговоры.

Украинский аграрный экспорт может сократиться примерно на 8-10% в результате приостановки импорта нашей агропродукции Польшей, Словакией и Венгрией.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

"После начала полномасштабного вторжения из-за блокировки морских портов было перенаправлено много сельскохозяйственной продукции через западные границы. То есть она физически ехала через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию. Конечно, большинство этой продукции перевозилось транзитом, поскольку эти страны не являются крупнейшими потребителями этой продукции и сами много ее производят. Абсолютная доля этих стран в потреблении украинской агропродукции не является значительной и не составляет суммарно более 8-10%", – отметил он.

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Сейчас относительно этой ситуации, по словам Высоцкого, на дипломатическом уровне ведутся активные переговоры с участием представителей этих стран, Украины и Еврокомиссии.

Война в Украине и ситуация с зерном

На фоне войны в Украине польские аграрии кране недовольны тем, что на местный рынок попадает много дешевого украинского зерна.

На фоне массовых акций протеста, 5 апреля министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик заявил, что уходит в отставку.

15 апреля правительство Польши приняло решение временно запретить ввоз зерна и десятков других видов продовольствия из Украины. Постановление вступает в силу со дня его объявления и будет действовать до 30 июня этого года.

Вслед за Польшей, Венгрия также временно запретила импорт зерновых и масличных культур, а также ряда других сельскохозяйственных продуктов из Украины.

16 апреля стало известно о том, что Вслед за Польшей и Венгрией, временно запретить ввоз украинского зерна и продовольствия могут власти Болгарии.

17 апреля стало известно, что и Словакия решила приостановить импорт зерна и других отдельных товаров из Украины.

В Европейской комиссии осудили односторонние решения Польши и Венгрии по поводу запрета импорта зерна и продуктов из Украины.

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