Объемы экспорта железнодорожным транспортом выросли на 238%.

Украина в апреле экспортировала агропродукции в 2,92 раза больше, чем в марте.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В целом, по данным Минагрополитики, с 1 марта по 9 мая этого года экспортировано 1,37 млн тонн зерновых и масличных культур. В частности, 51,088 тыс. тонн пшеницы, 20,941 тыс. тонн ячменя, 1,01 млн тонн кукурузы, 114,902 тыс. тонн соевых бобов и 174,261 тыс. тонн семян подсолнечника.

Вместе с тем за этот же период на экспорт отправлено 31,558 тыс. тонн соевого масла, 197,469 тыс. тонн подсолнечного масла и 100,369 тыс. тонн шротов.

"В целом в апреле этого года было экспортировано в 2,92 раза больше, чем в марте. Объемы экспорта железнодорожным транспортом выросли на 238%. В течение марта и по 9 мая включительно по железной дороге было перевезено 61% от общего объема реального экспорта зерна, шротов и растительных масел, тогда как морским транспортом – 29%", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина не может экспортировать аграрную продукцию из-за того, что российские военные корабли в Черном море блокируют прохождение торговых судов.

В частности, в Украине в апреле удалось экспортировать 1 млн 90 тыс. тонн зерна, тогда как в марте этот показатель составлял лишь около 200 тыс. тонн. До войны аграрии экспортировали около 5 млн тонн в месяц.

Блокада морских портов Украины угрожает глобальной продовольственной безопасности. В частности, это уже привело к росту цен на продовольствие во всем мире. Также эксперты прогнозируют голод в некоторых регионах мира.

Между тем Европейская комиссия запускает комплекс мероприятий "Пути солидарности" чтобы помочь Украине экспортировать сельскохозяйственные товары. По словам европейского комиссара по вопросам транспорта Адины Велян, комплекс мер направлен на интеграцию инфраструктуры Украины и ЕС для вывоза за границу 20 миллионов тонн украинского зерна в течение ближайших трех месяцев.

А генсек ООН Антониу Гуттериш предлагает ослабить санкции против России если она откроет Украине экспорт зерна. Он ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами, чтобы открыть экспорт украинских пищевых продуктов на мировые рынки и предотвратить глобальное дефицита продовольствия. В обмен на деблокаду зерновых Гуттериш предлагает вернуть на мировой рынок российский и белорусский калий.

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