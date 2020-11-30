Курс доллара вырос до 28,50 гривни, а курс евро - 34,15 гривни.

Национальный банк Украины на вторник, 1 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,50 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 34,15 гривни/евро, то есть гривня ослабла к евро на 19 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2849,62 (30 ноября – 2846,81)

100 EUR – 3414,56 (30 ноября – 3395,96)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,51/28,52 гривни/доллар, к евро – на уровне 34,13/34,15 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на понедельник, 30 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,47 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий