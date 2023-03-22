Основными поставщиками различных напитков в Украину в прошлом году стали страны Евросоюза.

По результатам 2022 года стоимость импортируемых алкогольных и безалкогольных напитков в Украине составила 490 млн долл., что на 32% меньше показателя 2021 года в 719 млн долл.

Об этом сообщил старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции "Института аграрной экономики" Богдан Духницкий.

По его словам, основную долю в структуре отечественных закупок продукции этой группы в прошлом году традиционно заняли алкогольные напитки с концентрацией спирта менее 80%. Это преимущественно виски, бренди, коньяк, водка, ром, ликеры и сладкие наливки, которых было импортировано около 61 тыс. тонн на общую сумму 191 млн долл.

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В частности, виноградных и других вин ввезено 56 тыс. тонн стоимостью 136 млн долл.

В то же время импорт натуральных и минеральных вод в прошлом году составил 203 тыс. тонн на сумму 107 млн долл., а солодового пива - 63 тыс. тонн стоимостью 55 млн долл.

Эксперт отметил, что основными поставщиками различных напитков в Украину в прошлом году стали страны Евросоюза. Они обеспечили 63% стоимостных объемов импорта.

При этом на общие поставки данной продукции из Италии пришлось 13,5% стоимости импорта, Польши – 12,2%, Великобритании – 11,4%, Грузии – 11%, Германии – 7,1%, Франции – 5,1%, Испании – 4,1%, Бельгии – 4%.

Импорт продукции в Украину - детали

В 2022 году в Украине были ввезены агропродукции на сумму 6,3 млрд долл., что на 23% меньше, чем в 2021 году, когда общая стоимость импортируемой агропродовольственной продукции составляла около 8,2 млрд долл.

В 2022 году доля продуктов группы "Рыба, ракообразные и моллюски" в структуре зарубежных поставок сельхозпродукции до Украины оказалась второй по величине и составила около 9,9%.