В прошлом году объем импорта продукции группы "Рыба, ракообразные и моллюски" составил 627 млн долл.

В 2022 году доля продуктов группы "Рыба, ракообразные и моллюски" в структуре зарубежных поставок сельхозпродукции до Украины оказалась второй по величине и составила около 9,9%.

Об этом сообщил старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции "Института аграрной экономики" Богдан Духницкий.

По данным Государственной таможенной службы Украины, в 2022 году объем импорта продукции группы "Рыба, ракообразные и моллюски" составил 627 млн долл., что на 28% меньше стоимости закупок этого вида агропродукции за 2021 год (874 млн долл.).

Видео дня

По словам Духницкого, Украина закупает преимущественно мороженую, а также свежую и охлажденную рыбу, рыбное филе и различных ракообразных. Больше всего рыбы и морепродуктов в Украину обычно ввозится из Европы и Северной Америки.

Как отметил эксперт, лидирующую позицию по стоимости поставок этого вида продукции в нашу страну уже более 15 лет подряд удерживает Норвегия. В 2022 году ее стоимостная доля осталась наиболее весомой в отечественном импорте продуктов моря, составив 34,9%.

Специалист добавил, что значительно меньшие доли в стоимостных объемах поставок рыбы и морепродуктов заняли Исландия (11,5%), США (8,7%), Канада (5,1%), Фарерские острова, входящие в Королевство Дания (4,9%), Испания (3,9%), Великобритания (3,8%) и Эстония (3,1%).

Импорт продуктов в Украину - детали

В 2022 году в Украину было ввезено агропродукции на 6,3 млрд долл., что на 23% меньше, чем в 2021 году, когда импорт агропродовольственной продукции составил около 8,2 млрд долл.

В 2022 году наибольшая по величине доля - 10,5% - в структуре зарубежных поставок сельскохозяйственной продукции в Украину пришлась на продукцию группы "Плоды и орехи".