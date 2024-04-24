Сохранить продукцию до мая могут далеко не все производители.

В Украине сохраняется тенденция медленного снижения цен на морковь. Сейчас стоимость формируются в промежутке от 8 до 10 грн/кг, что по текущему курсу равно всего 20 центам. Цены уже очень близко к уровню цен 2020 года, когда стоимость составляла всего 17 центов США за кг, пишет EastFruit.

Отмечается, что сохранить морковь до мая могут далеко не все производители. Традиционно в Украине морковь считали одним из самых сложных для длительного хранения базовых овощей. Поэтому цены на морковь чаще всего растут именно в конце апреля – в мае. В конце мая цены, как правило, стабилизируются или снижаются по мере поступления на рынок моркови нового урожая.

Однако, по словам аналитиков, в этом сезоне предложение моркови растет и участники рынка не исключают дальнейшего падения цен, как это было в 2020 году. В то же время пока неизвестно, насколько фермерам южных регионов удалось восстановить выращивание ранних овощей. Именно от этого будут зависеть перспективы восстановления цен в мае.

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В то же время Украина пока не осуществляет масштабного экспорта моркови, несмотря на сравнительно низкие цены, из-за проблем с качеством и отсутствия опыта. Для многих фермеров выращивание моркови в прошлом сезоне стало первым подобным опытом.

Цены на овощи

Украинские хозяйства накопили избыток лука, который начал дешеветь с конца прошлого года. Начали появляться предложения продукции по нулевой цене при условии самовывоза. Ранее лук бесплатно начали раздавать в Казахстане и Узбекистан.

На рынок Украины поступили первые партии тепличного томата из местных комбинатов. Годом ранее сезон стартовал в среднем на полторы недели позже. Однако сбор данной продукции пока остается малообъемным из-за неблагоприятных погодных условий.

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