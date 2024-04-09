В марте 2024 года инфляция на потребительском составила 0,5% по сравнению с февралем. Стоит отметить, что показатель ускорился, если сравнивать с 0,3% в феврале. В течение года, с марта 2023 года, цены на потребительском рынке выросли на 3,2%. В годовом измерении инфляция замедлилась, потому что в феврале годовой показатель составлял 4,3%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.
На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом снизились на 0,2%.
Больше всего подешевели такие продукты:
- яйца – на 16,4%;
- сахар – 2,5%;
- подсолнечное масло – 1,5%;
- овощи – 0,6%;
- сало, свинина – 0,4%.
Вместе с тем подорожали следующие товары:
- фрукты – на 4,1%;
- говядина – на 1,6%;
- масло – 0,8%;
- хлеб – 0,4%.
Также выросли цены на кисломолочную продукцию, мясо птицы, безалкогольные напитки, макаронные изделия. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,4%. Одежда и обувь подорожали на 12,9%. Цены на транспорт выросли на 1,7% в основном из-за подорожания проезда в железнодорожном пассажирском транспорте и топлива и масел.
Как отметил глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев, в годовом измерении потребительская инфляция продолжала сокращаться, достигнув минимума с ноября 2020 года.
Потребительские цены в Украине
В НБУ прогнозировали ускорение инфляции. В Нацбанке отметили, что инфляция будет находиться в пределах целевого диапазона 5% ± 1 п. п. в ближайшие месяцы. С середины года она несколько ускорится из-за исчерпания эффектов высоких прошлогодних урожаев.
Член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук заявлял, что стоимость основных продуктов вряд ли изменится, однако некоторые колебания все же могут иметь место.