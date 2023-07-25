Экспорт уже не будет иметь существенного влияния на формирование внутренних цен.

На украинском рынке сливочного масла в ближайшее время кардинальных ценовых изменений не ожидается.

Такой прогноз дали эксперты аналитической платформы "Инфагро". Они утверждают, что активного экспорта масла в Европу в текущем году, скорее всего, ожидать не стоит. И в целом, внешние продажи этого товара будут значительно скромнее, чем в прошлом году.

"Из-за ослабления спроса со стороны импортеров, темпы роста цен на масло на внутреннем рынке также замедлились. В ближайшее время кардинальных ценовых изменений на украинском рынке масла, очевидно, не будет. Экспорт уже не будет иметь существенного влияния на формирование внутренних цен для большинства операторов", – прогнозируют эксперты.

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Что касается июньских объемов внешних поставок, как отмечают они, то половина отправлена в Казахстан и Молдову, другими направлениями стали Азербайджан, Израиль и Польша. В то же время импорт масла остается совсем незначительным.

Некоторые операторы считают, что в конце года на украинском рынке даже может возникнуть дефицит товара, который повлечет рост импорта. Однако, по мнению аналитиков "Инфагро", это может произойти лишь в случае активизации экспорта, а причин для этого пока нет.

Согласно данным экспертов, в июне более половины импортируемого масла поступило в Украину из Германии (54%), значительными являются доли Польши (15%), Франции (14%) и Бельгии (9%), а также Финляндии (6%).

Рынок сливочного масла в Украине

Как сообщал УНИАН, по подсчетам аналитиков сервиса доставки Zakaz.ua, с начала года и до июня сливочное масло подорожало в среднем на 5%, тогда как еще в январе цена пачки весом 180-200г стоила около 62 грн. В июне ее средняя стоимость составляла 65 грн.

Вместе с тем, как отмечают эксперты "Инфагро", вследствие снижения стоимости сливочного масла на европейском рынке украинские экспортеры не будут массово поставлять туда этот товар.

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