Сбор продукции пока остается незначительным из-за неблагоприятных погодных условий.

На текущей неделе, стартовавшей 15 апреля, на рынок Украины поступили первые партии тепличного томата с местных комбинатов. Годом ранее сезон стартовал в среднем на полторы недели позже. Однако сбор данной продукции пока остается малообъемным из-за неблагоприятных погодных условий, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что первые партии тепличного томата украинские комбинаты предлагают к продаже по 120-140 грн/кг ($3,02-3,52/кг), что в среднем на 67% выше, чем за аналогичный период прошлого года. По прогнозам участников рынка, первые крупные партии томата комбинаты смогут отгружать не раньше начала мая.

Также на украинском рынке есть и импортные томаты производства Турции. Участники рынка сообщают, что турецкая продукция предлагается к продаже гораздо дешевле, чем из местных теплиц. Цены на импортную продукцию озвучиваются в диапазоне 70-80 грн/кг ($1,76-2,01/кг).

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Цены на овощи

Стоимость картофеля в Украине продолжает снижаться. Оптовые цены на картофель по состоянию на середину апреля достигли отметки 12-17 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

На неделе, стартовавшей 8 апреля, в Украине начали снижаться отпускные цены на столовую свеклу. Продукцию в украинских хозяйствах сегодня предлагаются к продаже по 8-14 грн/кг.

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