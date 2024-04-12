Цены все еще втрое выше, чем годом ранее.

По состоянию на конец недели, стартовавшей 8 апреля, оптовые цены на картофель в Украине опустились до 14-18 грн/кг ($0,36-0,46/кг), что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели, свидетельствуют данные проекта EastFruit.

По словам операторов рынка, предложение картофеля оставалось довольно объемным, тогда как спрос на продукцию продолжал снижаться. В то же время многие покупатели жаловались на качество и часто отказывались от закупок.

В то же время сейчас картофель в Украине стоит в среднем в 3 раза дороже, чем в первой половине апреля 2023 года. При этом, учитывая достаточно большие объемы продукции на рынке, украинские фермеры не исключают возможности дальнейшего удешевления в этом сегменте.

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Цены на овощи и фрукты

В Украине начали снижаться отпускные цены на столовую свеклу. Продукцию в украинских хозяйствах сегодня предлагаются к продаже по 8-14 грн/кг, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели.

В этом году в Украине существенно подорожали яблоки, причем цены на них продолжают устанавливать рекорды, если сравнивать с прошлыми сезонами. В среднем по рынку цены на яблоки на 25-30% выше, чем в предыдущий год. Одна из причин такой динамики – ограниченное предложение качественных яблок. Играет свою роль и то, что садоводы сохраняют качественные плоды для продажи в более поздний срок.

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