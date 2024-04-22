Производители решили придержать продукцию до весны, учитывая высокие цены прошлого года.

Украинские хозяйства накопили излишек лука, который начал дешеветь с конца прошлого года. Так, на одной из региональных торговых площадок начали появляться предложения продукции по нулевой цене при условии самовывоза. Ранее лук бесплатно начали раздавать в Казахстане и Узбекистане, пишет EastFruit.

"Очевидно, что многим владельцам лука в этом сезоне было непросто сохранить качество этой продукции столь длительное время, потому что для них это был первый опыт. После того, как в прошлом году оптовые цены на лук превысили 1 доллар за кг весной, многие решили заработать не только на выращивании, но и на хранении лука. Это привело к резкому росту производства и высоких цен во время уборки в Украине", – пояснил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

По его словам подобные тенденции были отмечены и в других странах: Молдове, Грузии, Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане, что привело к огромному переизбытку лука на рынке.

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"Кроме того, выращивание лука в Украине переместилось в центральные и западные регионы страны с юга, где производство было фактически уничтожено российскими оккупантами. А в этих регионах условия для выращивания существенно отличаются, что создало проблемы при хранении продукции. В результате, уже в феврале-марте многим пришлось начать переборку лука, потому что он начал портиться. При этом цены стагнировали и медленно снижались. Неудивительно, что на данный момент оптовые цены на лук в Украине ниже существенно, чем обычно в этот период года", – подчеркивает эксперт.

Цену на лук не помог поддержать экспорт в страны Евросоюза, где два года подряд были проблемы с урожайностью из-за летней засухи. А сейчас ожидать существенного роста цен уже не приходится, хотя до начала сезона все еще остается немало времени.

К тому же лук нового урожая уже экспортируют из Узбекистана и других стран с теплым климатом, и цены на него также рекордно низкие. Поэтому ситуация для производителей пока остается непростой.

Цены на овощи

На рынок Украины поступили первые партии тепличного томата с местных комбинатов. Годом ранее сезон стартовал в среднем на полторы недели позже. Однако сбор данной продукции пока остается малообъемным из-за неблагоприятных погодных условий.

По состоянию на первую неделю апреля оптовые цены на картофель в Украине опустились до 14-18 грн/кг ($0,36-0,46/кг), что в среднем на 13% дешевле, чем в конце предыдущей недели.

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