Мелитополь является не только одним из центров сопротивления на оккупированной территории.

Заоблачные цены на черешню в Украине связаны с тем, что из-за достаточно холодной весны на рынке присутствуют импортные ягоды, заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире информационного телемарафона.

Также он напомнил, что перед полномасштабным вторжением на рынок первыми из отечественных производителей выходили те, что расположены в районе оккупированного ныне Мелитополя.

"Сейчас рассчитывать, выйдет ли в июне массово мелитопольская черешня - здесь только можем держать кулаки за Вооруженные силы. Но то, что точно выйдет позже, - с учетом этой холодной весны не ранее второй половины июня или в начале июля из других регионов - это произойдет. Однозначно цены не будут такими заоблачными, надо подождать. Эти две-три недели будет дефицит", - сказал он.

Цены на черешню

Как сообщал УНИАН, в Украине цены на черешню взлетели до космического уровня. В целом стоимость ягоды на рынках достигала до 1200 гривень за килограмм.

До этого в Минагрополитики сообщили, что сейчас украинцам доступная черешня из двух областей - Одесской и Закарпатской.