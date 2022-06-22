Проблем с дефицитом черешни в стране в настоящее время не наблюдается.

В Украине стремительно дешевеет черешня - садоводы вынуждены снижать цены, они уже ниже, чем были год назад.

К такому выводу пришли аналитики EastFruit.

Основной причиной снижения цен аналитики называют объемное, вопреки ожиданиям, предложение.

"Кроме того, покупатели нередко оказываются недовольны качеством предлагаемой продукции, что также негативно сказывается на ценах. В сложившихся условиях крупным садоводческим хозяйствам удается отгружать черешню не дороже 25-45 грн/кг ($0,85-1,54/кг), что в среднем на 30% дешевле, чем неделей ранее", - говорится в сообщении.

Другим фактором снижения цен называется ограниченный доступ к рынкам реализации. Как известно, основное производство черешни сосредоточенно в Запорожской и Николаевской областях, которые на сегодняшний день частично оккупированы и практически не имеют возможности отгружать свою продукцию в другие области.

"Таким образом, на данный момент цены на черешню в Украине уже в среднем на 25% ниже, чем во второй половине июня 2021 года. При этом производители подчеркивают, что пока далее снижать цены не намерены, поскольку реализация по более низким ценам, по их мнению, нецелесообразна. Они признаются, что в таком случае они не могут покрыть в полной мере даже затраты на производство. Более того, украинские садоводы не уверены, что снижение цен приведет к повышению темпов сбыта данной продукции", - отмечают аналитики.

Ранее в Минагрополитики отмечали, что на сегодня украинцам доступна черешня из Одесской и Закарпатской областей.