Отмечается, что расширился диапазон цен на некоторые цитрусовые.

Большинство овощей на рынке Украины снова начали дорожать. За счет заметного увеличения спроса, фермерам удалось повысить цены на лук.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что репчатый лук отдавали по оптовым ценам в диапазоне 13-17 гривень за килограмм, хотя неделей ранее овощ стоил 10-15 грн/кг. Также подорожала белокочанная капуста. Нижняя ценовая граница подскочила с 20 до 24 гривень.

Сезонное снижение предложения местного томата привело к росту цены – верхняя ценовая граница повысилась с 85 до 90 грн/кг. По этой же причине резко подорожал сладкий перец с 50-70 до 100-110 грн/кг.

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В то же время в Украине на минувшей неделе начала дешеветь морковь с 20-23 грн/кг до 18-22.

Во фруктовом сегменте подорожало яблоко – нижняя ценовая граница подскочила с 20 до 26 гривень за килограмм, и снизились цены на грушу с 75-85 грн/кг до 60-80.

Диапазон цен на мандарин расширился. Если неделей ранее цитрус продавали по 80-105 грн/кг, то на прошлой неделе – 75-115, а на банан ценовой диапазон сузился с 47-60 грн/кг до 55-58. Цены на другие позиции сохранились на уровне предыдущего периода.

Цены на продукты в Украине - прогноз экспертов

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопко отметил, что цены на яйца в Украине продолжат расти зимой из-за расходов на обогрев, освещение, но стабилизируются весной, когда увеличится предложение.

Кроме того, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин указал, что хлеб массовых сортов в худшем случае подорожает на 1,5-2% до конца этого года, и больше роста не будет.

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