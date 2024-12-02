Большинство овощей на рынке Украины снова начали дорожать. За счет заметного увеличения спроса, фермерам удалось повысить цены на лук.
Аналитики проекта EastFruit отметили, что репчатый лук отдавали по оптовым ценам в диапазоне 13-17 гривень за килограмм, хотя неделей ранее овощ стоил 10-15 грн/кг. Также подорожала белокочанная капуста. Нижняя ценовая граница подскочила с 20 до 24 гривень.
Сезонное снижение предложения местного томата привело к росту цены – верхняя ценовая граница повысилась с 85 до 90 грн/кг. По этой же причине резко подорожал сладкий перец с 50-70 до 100-110 грн/кг.
В то же время в Украине на минувшей неделе начала дешеветь морковь с 20-23 грн/кг до 18-22.
Во фруктовом сегменте подорожало яблоко – нижняя ценовая граница подскочила с 20 до 26 гривень за килограмм, и снизились цены на грушу с 75-85 грн/кг до 60-80.
Диапазон цен на мандарин расширился. Если неделей ранее цитрус продавали по 80-105 грн/кг, то на прошлой неделе – 75-115, а на банан ценовой диапазон сузился с 47-60 грн/кг до 55-58. Цены на другие позиции сохранились на уровне предыдущего периода.
Цены на продукты в Украине - прогноз экспертов
Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопко отметил, что цены на яйца в Украине продолжат расти зимой из-за расходов на обогрев, освещение, но стабилизируются весной, когда увеличится предложение.
Кроме того, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин указал, что хлеб массовых сортов в худшем случае подорожает на 1,5-2% до конца этого года, и больше роста не будет.