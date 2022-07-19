Отсутствие экспорта разорвет финансовую цепочку, что сильно подкосит аграриев.

Если проблема блокады портов Украины не решится, то в 2023 году продовольственный кризис в мире усугубится еще больше.

Об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский в интервью Financial Times.

По его министра, урожай зерна в Украине в этом году благодаря хорошей погоде будет неплохим, несмотря на оккупацию Россией 30-40% сельскохозяйственных угодий, а также пожары на полях в прифронтовых районах. Ожидается, что в Украине соберут около 60 млн тонн зерна.

Нехватку складов для хранения компенсировали так называемыми "рукавами".

Однако отсутствие экспорта "разорвет финансовый цикл" и подкосит аграриев финансово. Без денег за урожай этого года, фермеры не смогут купить семена, удобрения, гербициды и топливо для посевной кампании.

"Аграрии снизят посевы озимых, пшеницы и ячменя от 30% до 60%", — спрогнозировал Сольский.

Министр заявил, что вместо зерна фермеры перейдут на выращивание рапса, сои и подсолнечника. Эти культуры дороже стоять и имеют низкую урожайность - для их перевозки нужно меньше транспорта.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без аграрного экспорта из Украины десятки стран уже сейчас оказались на грани дефицита продовольствия. Он призвал мир давить на Россию для остановки агрессии, последствиям которой подвергается не только Украина.

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