Руководство Агроинвест Холдинга обратилось к высшему руководству правоохранительных органов относительно рейдерского захвата предприятия

В ночь с 25 на 26 июля, около двадцати человек в балаклавах совершили попытку рейдерского захвата агропредприятия «Труд 2012».

17 августа во зале информационного агентства «Укринформ» состоялась пресс-конференция, посвященная противостоянию рейдерству.

Об этом сообщает "Укррудпром".

В ночь с 25 на 26 июля, около двадцати человек в балаклавах совершили попытку рейдерского захвата агропредприятия «Труд 2012», которое является «дочкой» ООО «Агроинвест Холдинг», одного из крупнейших агрохолдингов Харьковской области.

За несколько дней до рейдерского захвата, а именно 23 июля, силами подразделения Службы безопасности Украины был арестован владелец «Агроинвест Холдинга» Олег Кияшко.

Согласно данным, к делу причастен бывший директор предприятия Басистый Владимир, который, заручившись поддержкой местных сотрудников правоохранительных органов, пытался переоформить предприятие, пока владельца предприятия незаконно удерживают под арестом. Но юристам Агроинвест Холдинга удалось заблокировать эту схему.

«Басистому Владимиру стало известно, что захват может провалиться и он пытался силой захватить предприятие. В ночь на 26 июля, на предприятие прибыло около 20 мужчин в балаклавах которые пытались завладеть имуществом предприятия. Эта попытка тоже провалилась. На защиту предприятия стал коллектив. Фактически, они отстояли свои рабочие места и предприятие в целом. С целью давления на предприятие, было изъято некоторое имущество, а именно: зерновозы с зерном. Позже решением Кечигивского районного суда было установлено беспочвенность изъятия и зерно возвращено предприятию», - заявил на пресс-конференции адвокат ФГ «ТРУД 2012» - Ярослав Смелянский.

На судебном заседании было установлено, что новым директором предприятия «ТРУД 2012» является Александр Водорез (с 27 июля 2020 года).

«Мне сразу после назначения начали поступать системно звонки и угрозы о том, что я не смогу работать. Если бы я не вошел в дела сразу после попытки рейдерства, на следующий же день все «ушло» бы машинами, а это более 3 тысяч тонн зерна», - подчеркнул на пресс-конференции нынешний директор агропредприятия «ТРУД 2012 Александр водорезом.

Через несколько дней после вступления в должность директора, Александром Водорезом были обнаружены многочисленные попытки злоупотреблений со стороны предыдущей дирекции:

«Снимались огромные суммы со счетов, полное несоответствие по выплате заработных план рабочим и все это - за время руководства Владимира Басистого, которого и подозревают в настоящее время в организации попытки рейдерского захвата ФГ «ТРУД 2012» - добавил Александр Водорез.

Адвокат Ярослав Смелянский обратился в правоохранительные органы, в частности, к Ивану Баканову и Арсену Авакову с просьбой взять ситуацию под личный контроль:

«Мы призываем взять под свой личный контроль ситуацию с блокированием работы и рейдерским захватом Агроинвест Холдинга. Мы хотим, чтобы прекратилось блокирование работы предприятия и остановилось давление на партнеров и сотрудников Холдинга. Также мы просим провести внутренние расследования в отношении сотрудников СБУ и Национальной полиции, которые, прикрываясь фамилиями руководителей, продолжают давление на предприятие, а также остановить преследование и незаконное содержание под стражей харьковского бизнесмена Олега Кияшко, основателя и совладельца Агроинвест Холдинга» - сказано в обращении Ярослава Смелянского.

Сейчас агропредприятие "ТРУД 2012" предоставляет 72 рабочих места, во время сбора урожая - более сотни.

«Население работает только у нас. Больше фактически негде работать ", - подчеркнул руководитель Агроинвест Холдинга Виктор Сосницкий, отметив, что блокирование работы предприятия - это потеря сотен рабочих мест.

Для справки:

ООО «Агроинвест Холдинг» - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, в состав которого входят 5 сельскохозяйственных предприятий. Сельскохозяйственные угодья сосредоточены в Харьковской области. Основная сфера деятельности: производство зерновых, зернобобовых и масличных культур, выращивание, хранение, торговля сельскохозяйственной продукцией. Профильные культуры - кукуруза, подсолнечник, ячмень, пшеница, рапс и др. культуры.

ООО «Агроинвест Холдинг» входит в число добросовестных налогоплательщиков Харьковской области. Объем налоговых отчислений в 2019 году составил более 8 миллионов гривен. В компании работает более 300 человек.

Долгосрочное партнерство с банковским сектором позволяет компании активно привлекать кредитные средства для внутренних инвестиций, повышения эффективности производства и повышения его рентабельности. К началу 2020 года кредитный портфель составил более 50 миллионов гривен.

Достижения "Агроинвест Холдинга" в течение ряда лет были отмечены наградами: «Лидер отрасли - 2016» («Leader of the branch»), «Лидер года - 2017», «Лидер отрасли - 2019».

Основателем и совладельцем компании является харьковский бизнесмен Олег Кияшко.

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Автор: УНИАН