Закон регулирует правоотношения по созданию, деятельности и прекращению сельскохозяйственных кооперативов в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сельскохозяйственной кооперации, который регулирует правоотношения по созданию, деятельности и прекращению сельскохозяйственных кооперативов в стране.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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Что изменится

"Внедрение норм закона будет способствовать развитию сельскохозяйственных кооперативов, увеличению их рыночной доли в производстве и реализации сельхозпродукции, что в свою очередь должно усилить конкурентоспособность малых и средних производителей и ускорить развитие сельских территорий", - подчеркнули в Офисе президента.

Хронология событий

4 июня 2019 года Рада поддержала законопроект о сельскохозяйственной кооперации. Документ должен был урегулировать все ключевые вопросы создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативов в Украине в едином законодательном акте.

21 июля 2020 года Верховная Рада Украины приняла закон о сельскохозяйственной кооперации №0856. Законом предлагается отказаться от жесткого разделения сельскохозяйственных кооперативов по типам на производственные и обслуживающие, предоставляя членам (учредителям) сельскохозяйственного кооператива самостоятельно выбирать виды деятельности: производственный, обслуживающий, перерабатывающий или многофункциональный, а также форму деятельности - с целью или без цели получения прибыли.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что сельскохозяйственные кооперативы являются одной из наиболее распространенных и эффективных форм объединения сельхозтоваропроизводителей, доля которых на аграрном рынке Евросоюза составляет 40-50%, а в отдельных государствах и секторах доходит до 70%. В Украине же количество сельскохозяйственных кооперативов остается мизерным.

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